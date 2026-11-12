Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Теймур Мусаев: Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 15:03
    Теймур Мусаев: Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%

    Влияние изменения климата на горные экосистемы и ледники остается в центре внимания международного общества.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии высокого уровня в рамках COP31 в Анталье (Турция).

    По его словам, таяние ледников требует срочного и целенаправленного климатического финансирования в глобальном масштабе.

    "Оползни и разрушительные наводнения становятся все более частыми. Учитывая эту реальность, в период своего председательства на COP29 Азербайджан вывел проблемы, с которыми сталкиваются горные регионы, в число главных приоритетов".

    Мусаев отметил, что первые официальные данные о ледниках в бассейне Гусарчая датируются 1890 годом, а наблюдения последних лет показывают, что процесс таяния значительно ускорился:

    "По результатам спутниковых наблюдений "Азеркосмоса", с 2017 по 2025 год площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%. Кроме того, исследования в бассейне Гусарчая, охватывающие последние 19 лет, выявили тенденцию к уменьшению доли снежного покрова в водных ресурсах, что наглядно демонстрирует последствия изменения климата".

    Теймур Мусаев: Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%
    Теймур Мусаев: Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%

    COP31 Изменение климата Теймур Мусаев
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    Teymur Musayev: Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində buzlaqların sahəsi 9 faiz azalıb
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