Теймур Мусаев: Площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%

Влияние изменения климата на горные экосистемы и ледники остается в центре внимания международного общества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии высокого уровня в рамках COP31 в Анталье (Турция).

По его словам, таяние ледников требует срочного и целенаправленного климатического финансирования в глобальном масштабе.

"Оползни и разрушительные наводнения становятся все более частыми. Учитывая эту реальность, в период своего председательства на COP29 Азербайджан вывел проблемы, с которыми сталкиваются горные регионы, в число главных приоритетов".

Мусаев отметил, что первые официальные данные о ледниках в бассейне Гусарчая датируются 1890 годом, а наблюдения последних лет показывают, что процесс таяния значительно ускорился:

"По результатам спутниковых наблюдений "Азеркосмоса", с 2017 по 2025 год площадь ледников в азербайджанской части Большого Кавказа сократилась на 9%. Кроме того, исследования в бассейне Гусарчая, охватывающие последние 19 лет, выявили тенденцию к уменьшению доли снежного покрова в водных ресурсах, что наглядно демонстрирует последствия изменения климата".