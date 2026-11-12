Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Румен Радев: Болгария рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 14:47
    Румен Радев: Болгария рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана

    Болгария заинтересована в увеличении поставок природного газа из Азербайджана.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "У нас есть определенные потребности, и мы будем признательны, если Азербайджан сможет поставлять больше газа в Болгарию. И не только в Болгарию", - сказал он.

    Радев отметил, что сотрудничество двух стран развивается не только в сфере поставок газа, но и по другим направлениям. В частности, стороны работают над проектом коридора зеленой энергии.

    По его словам, во время COP29 в Баку Болгария предложила без промедления приступить к реализации этого проекта, используя наземные линии электропередачи и соединения между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

    "Соответствующее соглашение было подписано два дня назад на COP31 в Анталье (коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Болгария-Турция – ред.). Поэтому мы движемся вперед и дорожим нашей дружбой и сотрудничеством с Азербайджаном", - подчеркнул Радев.

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