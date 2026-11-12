Румен Радев: Болгария рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана

Болгария заинтересована в увеличении поставок природного газа из Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

"У нас есть определенные потребности, и мы будем признательны, если Азербайджан сможет поставлять больше газа в Болгарию. И не только в Болгарию", - сказал он.

Радев отметил, что сотрудничество двух стран развивается не только в сфере поставок газа, но и по другим направлениям. В частности, стороны работают над проектом коридора зеленой энергии.

По его словам, во время COP29 в Баку Болгария предложила без промедления приступить к реализации этого проекта, используя наземные линии электропередачи и соединения между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

"Соответствующее соглашение было подписано два дня назад на COP31 в Анталье (коридор зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Болгария-Турция – ред.). Поэтому мы движемся вперед и дорожим нашей дружбой и сотрудничеством с Азербайджаном", - подчеркнул Радев.