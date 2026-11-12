Нигяр Арпадараи: Азербайджан поделится своим опытом для поддержки COP31 и COP32

Азербайджанская делегация стремится поддержать COP31 посредством переговоров, работы команды климатических чемпионов и обмена опытом, чтобы привлечь больше внимания к борьбе с изменением климата.

Об этом турецкому бюро Report заявила лидер высокого уровня COP29, депутат Нигяр Арпадараи после "Диалога о партнерстве частного сектора и энергетики", организованного в павильоне Азербайджана в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

По ее словам, COP31 не только придаст импульс климатической политике Турции, но и внесет весомый вклад в экономику братской страны.

Говоря об обсуждениях в павильоне Азербайджана, Н. Арпадараи отметила, что основное внимание на них уделялось вовлечение частного сектора в климатическую повестку.

"Состоялась интересная дискуссия с участием руководителей различных компаний. Эти обсуждения полностью отвечают целям COP31", - сказала она.

Депутат напомнила, что во время подготовки и проведения COP29 Азербайджан тесно сотрудничал с частным сектором и негосударственными участниками.

"Мы пригласили в Баку более тысячи руководителей компаний и провели масштабный бизнес-форум. Кроме того, на протяжении трех лет мы организовывали Бакинскую неделю климатических действий, стремясь обеспечить на этих участках участие не только представителей госструктур, но и НПО, бизнеса и молодежи", - отметила она.

Нигяр Арпадараи также заявила, что Азербайджан окажет активную поддержку COP32, которая пройдет в следующем году в Эфиопии. По ее словам, азербайджанскую делегацию уже попросили поделиться опытом проведения COP29.