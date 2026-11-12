Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Нигяр Арпадараи: Азербайджан поделится своим опытом для поддержки COP31 и COP32

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 14:47
    Нигяр Арпадараи: Азербайджан поделится своим опытом для поддержки COP31 и COP32

    Азербайджанская делегация стремится поддержать COP31 посредством переговоров, работы команды климатических чемпионов и обмена опытом, чтобы привлечь больше внимания к борьбе с изменением климата.

    Об этом турецкому бюро Report заявила лидер высокого уровня COP29, депутат Нигяр Арпадараи после "Диалога о партнерстве частного сектора и энергетики", организованного в павильоне Азербайджана в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

    По ее словам, COP31 не только придаст импульс климатической политике Турции, но и внесет весомый вклад в экономику братской страны.

    Говоря об обсуждениях в павильоне Азербайджана, Н. Арпадараи отметила, что основное внимание на них уделялось вовлечение частного сектора в климатическую повестку.

    "Состоялась интересная дискуссия с участием руководителей различных компаний. Эти обсуждения полностью отвечают целям COP31", - сказала она.

    Депутат напомнила, что во время подготовки и проведения COP29 Азербайджан тесно сотрудничал с частным сектором и негосударственными участниками.

    "Мы пригласили в Баку более тысячи руководителей компаний и провели масштабный бизнес-форум. Кроме того, на протяжении трех лет мы организовывали Бакинскую неделю климатических действий, стремясь обеспечить на этих участках участие не только представителей госструктур, но и НПО, бизнеса и молодежи", - отметила она.

    Нигяр Арпадараи также заявила, что Азербайджан окажет активную поддержку COP32, которая пройдет в следующем году в Эфиопии. По ее словам, азербайджанскую делегацию уже попросили поделиться опытом проведения COP29.

    COP31 Нигяр Арпадараи
    Nigar Arpadarai: Azərbaycan COP31 və COP32-yə öz təcrübəsi ilə dəstək verməyə çalışır
    Nigar Arpadarai: Azerbaijan seeks to support COP31 and COP32
    44 filmi
    44 filmi

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