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    В Азербайджане за 10 месяцев иностранным гражданам возвращено 8,27 млн манатов НДС

    Финансы
    • 12 ноября, 2026
    • 15:00
    В Азербайджане за 10 месяцев иностранным гражданам возвращено 8,27 млн манатов НДС

    В Азербайджане в январе–октябре 2026 года иностранным гражданам в рамках системы Tax Free возвращено 8 млн 271,2 тыс. манатов НДС за товары, приобретенные для личного пользования.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат НДС охватил товары, приобретенные у субъектов розничной торговли и общепита (за исключением нефте- и газопродуктов, автомобилей, алкоголя и табачных изделий), а также услуги, включая театральные постановки, кинопоказы, посещение музеев и концерты симфонических оркестров, медуслуги, предоставляемые медучреждениями и частнопрактикующими врачами, и услуги проживания в отелях на освобожденных территориях.

    Общий объем возмещенного потребителям через уполномоченные банки НДС составил 175 млн 266,5 тыс. манатов.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Налог на добавленную стоимость (НДС)
    Azərbaycan 10 ayda xarici vətəndaşlara 8 milyon manatdan çox ƏDV qaytarıb
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