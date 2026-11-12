В Азербайджане за 10 месяцев иностранным гражданам возвращено 8,27 млн манатов НДС

В Азербайджане в январе–октябре 2026 года иностранным гражданам в рамках системы Tax Free возвращено 8 млн 271,2 тыс. манатов НДС за товары, приобретенные для личного пользования.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат НДС охватил товары, приобретенные у субъектов розничной торговли и общепита (за исключением нефте- и газопродуктов, автомобилей, алкоголя и табачных изделий), а также услуги, включая театральные постановки, кинопоказы, посещение музеев и концерты симфонических оркестров, медуслуги, предоставляемые медучреждениями и частнопрактикующими врачами, и услуги проживания в отелях на освобожденных территориях.

Общий объем возмещенного потребителям через уполномоченные банки НДС составил 175 млн 266,5 тыс. манатов.