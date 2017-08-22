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    Трамп обвинил Пакистан в предоставлении убежища террористам

    Президент США подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу© AFP

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА "Новости".

    "Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора", - сказал американский лидер.

    При этом Трамп подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу, так как Пакистан и Индия "являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта".

    Президент напомнил, что в прошлом Пакистан был ценным партнером США, военнослужащие двух стран боролись против общих врагов.

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