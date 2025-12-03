Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Трамп обсудил с Лулой да Силвой пошлины США в отношении Бразилии

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 02:56
    Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой введенные США пошлины на бразильские товары.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

    "Да, у нас был отличный разговор. Мы говорили о торговле, о санкциях, потому что, как вы знаете, я ввел санкции в связи с определенными имевшими место событиями. Но у нас был очень хороший разговор. Он мне понравился", - сказал Трамп.

    Ранее во вторник о телефонном разговоре лидеров двух стран сообщала бразильская сторона.

    "Лула да Силва назвал позитивным решение США отменить дополнительный 40-процентный тариф на некоторые бразильские товары, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что странам необходимо обсудить и другие облагаемые пошлинами товары, и что Бразилия стремится к скорейшему началу переговоров по этому вопросу", - сообщила пресс-служба главы бразильской администрации.

    В июле Трамп повысил действовавшие в отношении Бразилии пошлины с 10% до 50%. Он пояснил, что сделал это в связи с судебным процессом с участием предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав это разбирательство "политически мотивированным".

    В середине ноября глава Белого дома издал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных универсальных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран.

    Tramp Lula da Silva ilə ABŞ-nin Braziliyaya tətbiq etdiyi tarifləri müzakirə edib
