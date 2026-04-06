Трамп: Обеспечение судоходства в Ормузском проливе является приоритетом

Возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе является одним из ключевых приоритетов США.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Я бы сказал, что это очень большой приоритет, потому что это немного другое - мы можем бомбить их как угодно, можем нанести сокрушительный удар. Но чтобы закрыть пролив, достаточно одного террориста с грузовиком - ведь их [морские мины] можно перевозить в больших грузовиках - с морской миной, сбросить ее в воду, и теперь попробуй убедить владельцев кораблей стоимостью миллиард долларов не беспокоиться о минах", - отметил он.