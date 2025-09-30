Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

Президент США Дональд Трамп заявил, что представителей американского военного руководства, которые не соответствуют ожидаемым стандартам, ждет увольнение.

Как передает Report, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

"У нас замечательные люди. Там собрались настоящие воины. А когда они не проявляют себя в лучшем виде, когда мы не считаем, что они наши воины, знаете, что происходит? Мы говорим, что они уволены, говорим им убираться. Я встречусь с генералами и адмиралами, с лидерами. И если мне кто-то не понравится, я его тотчас же уволю", - сказал Трамп.