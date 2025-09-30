Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    • 17:50
    Президент США Дональд Трамп заявил, что представителей американского военного руководства, которые не соответствуют ожидаемым стандартам, ждет увольнение.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

    "У нас замечательные люди. Там собрались настоящие воины. А когда они не проявляют себя в лучшем виде, когда мы не считаем, что они наши воины, знаете, что происходит? Мы говорим, что они уволены, говорим им убираться. Я встречусь с генералами и адмиралами, с лидерами. И если мне кто-то не понравится, я его тотчас же уволю", - сказал Трамп.

