    Tramp standartlara cavab verməyən hərbi rəhbərləri işdən çıxarmağı vəd edir

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 18:20
    Tramp standartlara cavab verməyən hərbi rəhbərləri işdən çıxarmağı vəd edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, hərbi rəhbərliyin gözlənilən standartlara cavab verməyən nümayəndələri işdən çıxarılacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun Kuantikodakı bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbəti zamanı bildirib.

    "Bizim əla insanlarımız var. Orada əsl döyüşçülər toplaşıb. Onlar özlərini ən yaxşı şəkildə göstərmədikdə, biz onları öz döyüşçülərimiz hesab etmədikdə, bilirsiniz nə baş verir? Biz deyirik ki, onlar işdən çıxarılıblar. Mən generallar və admirallarla, liderlərlə görüşəcəyəm. Əgər kimsə xoşuma gəlməsə, onu dərhal işdən çıxaracağam", - Tramp vurğulayıb.

    Donald Tramp Kuantiko Hərbi baza
