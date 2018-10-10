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    Трамп объявил режим ЧП во Флориде из-за урагана "Майкл"

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения во Флориде из-за приближающегося урагана "Майкл", сообщает Report.  

    Как указывается в сообщении Белого дома, режим ЧП позволяет властям немедленно предоставлять помощь штату в ликвидации последствий стихии. 

    Ураган "Майкл" уже достиг Кубы и движется к Флориде. Отмечалось, что максимальная сила ветра составляла 150 км/ч. При этом в Центральной Америке жертвами "Майкла" стали как минимум 13 человек.

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