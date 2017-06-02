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    Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

    Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции© AFP

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции.

    "Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент США.

    Трамп подчеркнул, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от того, смогут ли они заключить "справедливую сделку".

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