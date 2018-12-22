Трамп заявил, что местные страны позаботятся об остатках ИГ в Сирии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Об остатках «Исламского государства» (ИГИЛ) в Сирии могут позаботиться «местные страны», в том числе Турция, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из САР, передает Report.

«Изначально мы намеревались находиться в Сирии три месяца, и это было семь лет назад — мы никогда не уходили оттуда. Когда я стал президентом, там был разгул ИГИЛ. Сейчас же ИГИЛ в значительной степени побеждено, и об остатках могут позаботиться местные страны, в том числе Турция. Мы возвращаемся домой!» - написал Трамп в Twitter. Ранее президент США объявил о разгроме террористов «Исламского государства» в Сирии.