Трамп о договоренностях по Гренландии: США получают все, что хотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Гренландии фактически предоставляют Соединенным Штатам полный доступ к территории в вопросах обороны.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом Трамп заявил журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сейчас обсуждаются детали, но в целом речь идет о полном доступе. У этого соглашения нет конечного срока и временных ограничений", - сказал Трамп.

По его словам, достигнутые договоренности позволят разместить в Гренландии американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол".

"Мы получаем все, что хотим, и без каких-либо затрат", - подчеркнул президент США.

Трамп отметил ключевое стратегическое значение Гренландии, заявив, что через нее проходят "основные возможные траектории атак".

"Если противники начнут наносить удары, все будет идти через Гренландию. И мы сможем это перехватить. Система практически безотказна - это впечатляет", - добавил он.