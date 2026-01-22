Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Трамп о договоренностях по Гренландии: США получают все, что хотят

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 17:21
    Трамп о договоренностях по Гренландии: США получают все, что хотят

    Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Гренландии фактически предоставляют Соединенным Штатам полный доступ к территории в вопросах обороны.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом Трамп заявил журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

    "Сейчас обсуждаются детали, но в целом речь идет о полном доступе. У этого соглашения нет конечного срока и временных ограничений", - сказал Трамп.

    По его словам, достигнутые договоренности позволят разместить в Гренландии американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол".

    "Мы получаем все, что хотим, и без каких-либо затрат", - подчеркнул президент США.

    Трамп отметил ключевое стратегическое значение Гренландии, заявив, что через нее проходят "основные возможные траектории атак".

    "Если противники начнут наносить удары, все будет идти через Гренландию. И мы сможем это перехватить. Система практически безотказна - это впечатляет", - добавил он.

