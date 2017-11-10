Трамп не встретится с Путиным во Вьетнаме

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Во Вьетнаме открывается юбилейный 25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На него приглашены лидеры более двадцати государств, в том числе президенты России и США.

Президент России Владимир Путин уже прибыл во Вьетнам.