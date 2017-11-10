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    Трамп не встретится с Путиным во Вьетнаме

    Во Вьетнаме открывается юбилейный 25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества© AP Photo/Andrew Harnik

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме. Как сообщает Report со ссылкой на  Bloomberg, об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    Во Вьетнаме открывается юбилейный 25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На него приглашены лидеры более двадцати государств, в том числе президенты России и США. 

    Президент России Владимир Путин уже прибыл во Вьетнам. 

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