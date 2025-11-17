Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Трамп не исключил переговоров с президентом Венесуэлы

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 07:54
    Трамп не исключил переговоров с президентом Венесуэлы

    Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне растущей напряженности.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистами перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

    "Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить", - сказал он.

    По словам Трампа, признание "Картеля Солнц", который якобы возглавляет венесуэльский президент, иностранной террористической организацией дает Штатам возможность наносить удары по активам и инфраструктуре Мадуро внутри Венесуэлы.

    При этом президент отметил, что его администрация не нуждается в разрешении Конгресса на возможные военные действия внутри Венесуэлы.

    "Нам не нужно получать их одобрение. Но я думаю, что уведомить их - это хорошо", - сказал он.

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил о намерении США объявить "Картель Солнц" (Cartel de los Soles) иностранной террористической организацией.

