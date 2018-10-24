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    Трамп назвал версию Эр-Рияда о смерти Хашукджи "худшим прикрытием в истории"

    © Alex Brandon/AP

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».

    Как передает Report, об этом заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. 

    «У них был очень плохой исходный план, он плохо сработал, это прикрытие стало худшим за всю историю прикрытий», — сказал Трамп. Его слова приводит издание The Hill.

    Президент добавил, что «кто бы ни придумал эту идею, у него сейчас большие проблемы».

    При этом Трамп повторил, что не поддерживает идею прекратить продажи оружия Саудовской Аравии, так как это может нанести ущерб Соединённым Штатам.

    Президент Турции Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили дело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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