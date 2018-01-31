Трамп назвал РФ и КНР соперниками, бросающими вызов интересам и ценностям США

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Россия и Китай являются на данном этапе соперниками Соединенных Штатов, бросающими вызов американским интересам, экономике и ценностям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это утверждал президент Дональд Трамп, выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием Конгрессу США "О положении страны".

"В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", - сказал хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что Соединенным Штатам следует модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал.

"Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его столь мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии", - сказал руководитель американской администрации.