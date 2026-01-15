Трамп назвал причину затягивания российско-украинской войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что сейчас Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о прекращении российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью Reuters.

По мнению американского лидера, президент РФ Владимир Путин готов завершить войну.

"Я думаю, что он (Путин - ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова к сделке", - отметил глава Белого дома. На вопрос, почему мирные переговоры до сих пор не имели результата, Трамп ответил: "Зеленский".

Когда журналисты уточнили, почему Трамп считает, что украинский президент затягивает переговоры, он ответил: "Я просто думаю, что ему (Зеленскому - ред.), знаете, трудно это сделать".

Трамп также подтвердил, что встретится с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Но никаких конкретных планов по этой встрече не привел.

Он также опроверг информацию о визите своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Москву, о чем накануне писало издание Bloomberg.