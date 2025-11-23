Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президента

Президент США Дональд Трамп назвал предателями сенаторов и конгрессменов от Демократической партии, призвавших американских военнослужащих не выполнять приказы его администрации.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас… Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу - это серьезное преступление", - отметил он.

В следующей публикации он добавил, что многие правоведы расценивают это как преступление.