Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президента
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 12:21
Президент США Дональд Трамп назвал предателями сенаторов и конгрессменов от Демократической партии, призвавших американских военнослужащих не выполнять приказы его администрации.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
"Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас… Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу - это серьезное преступление", - отметил он.
В следующей публикации он добавил, что многие правоведы расценивают это как преступление.
Последние новости
12:59
Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с ТаджикистаномДругие страны
12:42
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
12:32
В Баку и Абшероне ограничат подачу воды на несколько днейИнфраструктура
12:26
Завтра в Азербайджане ожидается 21 градус теплаЭкология
12:21
Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президентаДругие страны
12:03
Карни анонсировал переговоры с Зеленским по мирному плану СШАДругие страны
11:47
Фото
Видео
При обрушении пола в жилом доме в Гёранбое пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
11:40
Иран продолжает диалог с РФ по укреплению сотрудничества в сфере мирного атомаВ регионе
11:16