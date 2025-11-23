Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президента

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 12:21
    Президент США Дональд Трамп назвал предателями сенаторов и конгрессменов от Демократической партии, призвавших американских военнослужащих не выполнять приказы его администрации.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    "Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас… Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу - это серьезное преступление", - отметил он.

    В следующей публикации он добавил, что многие правоведы расценивают это как преступление.

    Дональд Трамп сенаторы конгрессмены США демократы критика
    Tramp əmrlərinə tabesizliyə çağıran demokratları xəyanətkar adlandırıb

