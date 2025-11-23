İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Tramp əmrlərinə tabesizliyə çağıran demokratları xəyanətkar adlandırıb

    23 noyabr, 2025
    • 12:57
    Tramp əmrlərinə tabesizliyə çağıran demokratları xəyanətkar adlandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp hərbçiləri administrasiyasının əmrlərini yerinə yetirməməyə çağıran Demokratik Partiyasının senator və konqresmenləri xəyanətkar adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Hərbçiləri mənim əmrlərimə tabe olmamağa çağırış edən xəyanətkarlar dərhal həbsxanada olmalıdır… Bu, ən yüksək səviyyədə üsyana təhrik idi, üsyana təhrik isə ciddi cinayətdir", – deyə o vurğulayıb.

    Növbəti paylaşımında o əlavə edib ki, bir çox hüquqşünaslar bunu cinayət kimi qiymətləndirirlər.

    Трамп назвал предателями демократов за призывы к военным не подчиняться приказам президента

