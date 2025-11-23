Tramp əmrlərinə tabesizliyə çağıran demokratları xəyanətkar adlandırıb
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2025
- 12:57
ABŞ Prezidenti Donald Tramp hərbçiləri administrasiyasının əmrlərini yerinə yetirməməyə çağıran Demokratik Partiyasının senator və konqresmenləri xəyanətkar adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Hərbçiləri mənim əmrlərimə tabe olmamağa çağırış edən xəyanətkarlar dərhal həbsxanada olmalıdır… Bu, ən yüksək səviyyədə üsyana təhrik idi, üsyana təhrik isə ciddi cinayətdir", – deyə o vurğulayıb.
Növbəti paylaşımında o əlavə edib ki, bir çox hüquqşünaslar bunu cinayət kimi qiymətləndirirlər.
Son xəbərlər
14:17
"Formula 1" pilotları cəzalandırılıblarFormula 1
14:06
Foto
Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilibASK
13:59
COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilibXarici siyasət
13:54
Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaqEnergetika
13:51
"FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaqFutbol
13:39
Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olubDigər
13:24
"Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildiXarici siyasət
13:23
Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:06
Foto