Трамп назвал ошибкой отсутствие НАТО в операции против Ирана
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 05:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО совершила ошибку, не поддержав Вашингтон в военной операции против Ирана.
Как передает Report, об этом он сказал на инвестиционном форуме в Майами.
"Полагаю, что было невероятной ошибкой, что НАТО просто отсутствовала", - отметил он.
По словам Трампа, США тратят значительные средства на защиту союзников, однако теперь Вашингтону стоит пересмотреть уровень своей поддержки альянса.
"Мы всегда были рядом, но теперь, на основании их действий, я полагаю, что нам не стоит", - подчеркнул президент США.
