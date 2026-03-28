    Tramp: NATO-nun İrana qarşı əməliyyatda iştirak etməməsi səhv idi

    • 28 mart, 2026
    • 06:06
    Tramp: NATO-nun İrana qarşı əməliyyatda iştirak etməməsi səhv idi

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, NATO İrana qarşı hərbi əməliyyatda Vaşinqtonu dəstəkləməməklə səhv edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Mayamidə keçirilən investisiya forumunda deyib.

    "Düşünürəm ki, NATO-nun sadəcə iştirak etməməsi inanılmaz səhv idi", - o qeyd edib.

    Trampın sözlərinə görə, ABŞ müttəfiqlərini qorumaq üçün əhəmiyyətli resurslar xərcləyir, lakin Vaşinqton indi alyansa dəstək səviyyəsini yenidən nəzərdən keçirməlidir.

    "Biz həmişə orada olmuşuq, amma indi onların hərəkətlərinə əsasən, düşünürəm ki, bunu etməyə dəyməz", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Трамп назвал ошибкой отсутствие НАТО в операции против Ирана

