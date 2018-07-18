Трамп назвал катастрофой миграционную политику Европы

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Миграционная политика Европы — это катастрофа, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что показатели преступности говорят за себя.

Как передает Report, об этом сообщает РТ.

"Я говорил им (Представителям ЕС. — ред), что миграционная политика Европы — это катастрофа, что "вы разрушаете Европу, вы разрушаете европейскую культуру, в тех регионах растёт преступность, вам бы лучше что-то сделать с этим". Я говорил им... Просто посмотрите на цифры, они говорят за себя. Культура меняется быстро, преступность — ещё быстрее», — рассказал американский президент.

Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что преступность в Германии выросла более чем на 10% с тех пор, как в стране стали принимать мигрантов.