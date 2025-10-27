Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с предпринимателем Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом миллиардера из команды главы государства.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом он заявил журналистам на борту самолета по пути в Японию.

"Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. <...> Он хороший и очень способный парень", - сказал Трамп.

По словам президента, он время от времени поддерживает с Маском связь. Трамп также отметил, что у миллиардера "был неудачный период" в жизни.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).