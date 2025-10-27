ABŞ Prezidenti Maskla münasibətlərini yaxşı adlandırıb
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 12:07
ABŞ Prezidenti Donald Tramp sahibkar İlon Maskla münasibətlərinin yaxşı olduğunu bildirib.
"Report"un xarici KİV-inə istinadən məlumatına görə, o bunu Yaponiyaya səfəri zamanı təyyarədə jurnalistlərə açıqlayıb.
"İlon Maskla hər şey yaxşıdır. O, yaxşı və çox bacarıqlı biridir", - Tramp bildirib.
