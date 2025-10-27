İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    ABŞ Prezidenti Maskla münasibətlərini yaxşı adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:07
    ABŞ Prezidenti Maskla münasibətlərini yaxşı adlandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sahibkar İlon Maskla münasibətlərinin yaxşı olduğunu bildirib.

    "Report"un xarici KİV-inə istinadən məlumatına görə, o bunu Yaponiyaya səfəri zamanı təyyarədə jurnalistlərə açıqlayıb.

    "İlon Maskla hər şey yaxşıdır. O, yaxşı və çox bacarıqlı biridir", - Tramp bildirib.

    Donald Tramp İlon Mask
    Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском

