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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп назвал фейковые новости угрозой нацбезопасности США

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 16:10
    Трамп назвал фейковые новости угрозой нацбезопасности США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые новости представляют угрозу национальной безопасности страны.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что администрация Белого дома не выступает против свободной прессы, "которую он высоко ценит", а ведет целенаправленную борьбу с фейковой информацией.

    "Белый дом не предпринимает нападок на свободную прессу, которую я очень ценю. Он предпринимает нападение на ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ - явление, которое разрослось, как рак, в наших любимых Соединенных Штатах Америки", - написал он.

    Трамп также назвал фейковые новости "коррумпированными, преднамеренными, повсеместными, полностью скоординированными и совершенно вышедшими из-под контроля".

    "Это представляет угрозу нашей национальной безопасности, и его необходимо остановить СЕЙЧАС!" - добавил президент США.

    Дональд Трамп Фейк Соединенные Штаты Америки (США) Белый дом
    Tramp saxta xəbərləri ölkəsinin milli təhlükəsizliyinə təhlükə adlandırıb
    Trump calls fake news threat to US national security

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