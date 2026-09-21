Трамп назвал фейковые новости угрозой нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые новости представляют угрозу национальной безопасности страны.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что администрация Белого дома не выступает против свободной прессы, "которую он высоко ценит", а ведет целенаправленную борьбу с фейковой информацией.

"Белый дом не предпринимает нападок на свободную прессу, которую я очень ценю. Он предпринимает нападение на ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ - явление, которое разрослось, как рак, в наших любимых Соединенных Штатах Америки", - написал он.

Трамп также назвал фейковые новости "коррумпированными, преднамеренными, повсеместными, полностью скоординированными и совершенно вышедшими из-под контроля".

"Это представляет угрозу нашей национальной безопасности, и его необходимо остановить СЕЙЧАС!" - добавил президент США.