Трамп назвал фейковые новости угрозой нацбезопасности США
- 21 сентября, 2026
- 16:10
Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые новости представляют угрозу национальной безопасности страны.
Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что администрация Белого дома не выступает против свободной прессы, "которую он высоко ценит", а ведет целенаправленную борьбу с фейковой информацией.
"Белый дом не предпринимает нападок на свободную прессу, которую я очень ценю. Он предпринимает нападение на ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ - явление, которое разрослось, как рак, в наших любимых Соединенных Штатах Америки", - написал он.
Трамп также назвал фейковые новости "коррумпированными, преднамеренными, повсеместными, полностью скоординированными и совершенно вышедшими из-под контроля".
"Это представляет угрозу нашей национальной безопасности, и его необходимо остановить СЕЙЧАС!" - добавил президент США.