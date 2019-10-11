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Bloomberg: Трамп назначит новым послом в России замгоссекретаря Салливана

Трамп назначит новым послом в России замгоссекретаря Салливана

Президент США Дональд Трамп назначит первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России. Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника из американского госдепартамента, Москва согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии.

59-летний Джон Салливан с 24 мая 2017 года занимает пост заместителя госсекретаря США. В апреле 2018 года он являлся главой Госдепартамента.

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