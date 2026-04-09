    Трамп: НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна

    Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте вновь обратил внимание на противоречия внутри альянса, связанные с вопросом о статусе Гренландии.

    Как передает Report, cвое заявление американский лидер опубликовал на платформе Truth Social.

    "НАТО не пришла на помощь, когда она была нам нужна, и она не придет на помощь, если мы опять будем в ней нуждаться. Не забывайте о Гренландии - этом большом, плохо управляемом куске льда", - написал он.

    Переговоры Трампа и Рютте прошли на фоне заявлений главы Белого дома о возможности выхода страны из НАТО. Стороны, как ранее сообщалось, должны были обсудить вопросы возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Ранее в интервью телеканалу ABC американский лидер заявил, что призыв Вашингтона к партнерам по Североатлантическому альянсу присоединиться к военной операции против Ирана был проверкой НАТО, однако блок провалил его.

    Дональд Трамп Марк Рютте Соединенные Штаты Америки (США) Североатлантический альянс (НАТО) Операция США и Израиля против Ирана Кризис в Ормузском проливе Эскалация на Ближнем Востоке Гренландия
    Tramp: NATO ehtiyac duyduğumuz zaman köməyimizə gəlmədi

