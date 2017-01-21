 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп направился из Капитолия в Белый дом

    По пути Трамп с супругой несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, вступивший ранее в свою полномочия, прибыл в главную резиденцию американских лидеров Белый дом в центре Вашингтона.

    Как передает Report, об этом сoобшил "The Washington Post"

    Около десяти агентов стоят на подножках сопровождающих Трампа машин. Кортеж президента возглавил традиционный парад, приуроченный к инаугурации. По пути Трамп с супругой Меланьей несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей, пришедших на церемонию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi