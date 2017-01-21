Трамп направился из Капитолия в Белый дом

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, вступивший ранее в свою полномочия, прибыл в главную резиденцию американских лидеров Белый дом в центре Вашингтона.

Как передает Report, об этом сoобшил "The Washington Post"

Около десяти агентов стоят на подножках сопровождающих Трампа машин. Кортеж президента возглавил традиционный парад, приуроченный к инаугурации. По пути Трамп с супругой Меланьей несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей, пришедших на церемонию.