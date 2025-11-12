Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Трамп направил письмо Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании Нетаньяху

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 15:28
    Трамп направил письмо Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании Нетаньяху

    Президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с официальной просьбой о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который проходит обвиняемым в деле о коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    "Настоящим я призываю вас полностью помиловать Биньямина Нетаньяху, который был грозным и решительным премьер-министром во время войны, а теперь ведет Израиль к миру", - пишет Трамп.

    Американский лидер подчеркивает, что уважает независимость израильской судебной системы, но называет обвинения в коррупции в адрес Нетаньяху "политическим, необоснованным преследованием".

    "Ицхак, у нас сложились прекрасные отношения, за которые я очень благодарен и которыми я горжусь. Как только я вступил в должность в январе, мы договорились, что сосредоточимся на том, чтобы наконец вернуть заложников домой и заключить мирное соглашение. Теперь, когда мы добились этих беспрецедентных успехов и держим ХАМАС под контролем, пришло время позволить Биби [Биньямину Нетаньяху] объединить Израиль" - заключает Трамп.

