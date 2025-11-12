İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Tramp İsrail Prezidentindən Netanyahunun bağışlanmasını xahiş edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:33
    Tramp İsrail Prezidentindən Netanyahunun bağışlanmasını xahiş edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp korrupsiya işində təqsirləndirilən Baş nazir Benyamin Netanyahunun bağışlanması barədə rəsmi xahişlə İsrail Prezidenti İsxak Hersoqa məktub göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    "Sizi müharibə zamanı qətiyyətli Baş nazir olan, indi isə İsraili sülhə doğru aparan Benyamin Netanyahunu tam bağışlamağa çağırıram", - D.Tramp yazıb.

    ABŞ lideri İsrail məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə hörmət etdiyini vurğulayır, lakin Netanyahu barəsində korrupsiya ittihamlarını "siyasi, əsassız təqib" adlandırır.

