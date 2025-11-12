Tramp İsrail Prezidentindən Netanyahunun bağışlanmasını xahiş edib
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2025
- 15:33
ABŞ Prezidenti Donald Tramp korrupsiya işində təqsirləndirilən Baş nazir Benyamin Netanyahunun bağışlanması barədə rəsmi xahişlə İsrail Prezidenti İsxak Hersoqa məktub göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
"Sizi müharibə zamanı qətiyyətli Baş nazir olan, indi isə İsraili sülhə doğru aparan Benyamin Netanyahunu tam bağışlamağa çağırıram", - D.Tramp yazıb.
ABŞ lideri İsrail məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə hörmət etdiyini vurğulayır, lakin Netanyahu barəsində korrupsiya ittihamlarını "siyasi, əsassız təqib" adlandırır.
Son xəbərlər
16:16
Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edibRegion
16:16
Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edibFutbol
16:03
Foto
Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilirİnfrastruktur
16:00
"Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışırFutbol
15:59
Rəy
İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRHAnalitika
15:58
Foto
Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilibASK
15:58
Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilibDigər
15:56
Foto
"Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edibMaliyyə
15:48