Трамп намерен встретиться с президентом Сирии на сессии ГА ООН

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в X корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, планы встречи прорабатываются.

В мае Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Эта встреча лидеров США и Сирии стала первой за 25 лет.

Также аш-Шараа станет первым за последние 67 лет президентом Сирии, который выступит с трибуны ООН.