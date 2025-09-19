Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Трамп намерен встретиться с президентом Сирии на сессии ГА ООН

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 19:17
    Трамп намерен встретиться с президентом Сирии на сессии ГА ООН

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в X корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

    По ее словам, планы встречи прорабатываются.

    В мае Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Эта встреча лидеров США и Сирии стала первой за 25 лет.

    Также аш-Шараа станет первым за последние 67 лет президентом Сирии, который выступит с трибуны ООН.

