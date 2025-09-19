Трамп намерен встретиться с президентом Сирии на сессии ГА ООН
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 19:17
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом сообщила на своей странице в X корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
По ее словам, планы встречи прорабатываются.
В мае Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Эта встреча лидеров США и Сирии стала первой за 25 лет.
Также аш-Шараа станет первым за последние 67 лет президентом Сирии, который выступит с трибуны ООН.
Последние новости
20:32
Фото
В Украине разоблачили преступную группу, принуждавшую иностранцев к трудуДругие страны
20:23
Глава СНБ Армении прибыл в БакуВнешняя политика
20:06
Глава ЕК призвала ускорить принятие 19-го пакета санкций после вторжения самолетов РФ в небо ЭстонииДругие страны
20:01
Президент Руанды прибыл с официальным визитом в АзербайджанВнешняя политика
19:53
Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном КавказеВ регионе
19:47
Фото
Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента МалайзииВнешняя политика
19:39
Трамп заявил о намерении посетить Китай - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:38
Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства ЭстонииДругие страны
19:24
Фото