Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 20:58
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının sessiyası zamanı Suriyanın müvəqqəti Prezidenti Əhməd əş-Şaraa ilə görüşmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" telekanalının müxbiri Cennifer Ceykobs "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, görüşlə bağlı planlar hazırlanır.
