İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 20:58
    Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının sessiyası zamanı Suriyanın müvəqqəti Prezidenti Əhməd əş-Şaraa ilə görüşmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" telekanalının müxbiri Cennifer Ceykobs "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, görüşlə bağlı planlar hazırlanır.

    Donald Tramp BMT Suriya Əhməd əş-Şaraa
    Трамп намерен встретиться с президентом Сирии на сессии ГА ООН

    Son xəbərlər

    21:58

    Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıb

    Digər ölkələr
    21:38

    AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edir

    Region
    20:58

    Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:48

    Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib

    İdman
    20:45

    Kəlbəcərə dolu düşüb

    Hadisə
    20:36

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    20:28

    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Hadisə
    20:23

    Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti