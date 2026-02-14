İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı bəlli olub

    Komanda
    • 14 fevral, 2026
    • 14:40
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların cədvəli bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, oyunlar fevralın 17-dən 20-nə qədər keçiriləcək.

    Azərbaycan Yüksək Liqası

    Qadınlar

    XIII tur

    17 fevral

    14:00. "Gəncə" - "Gənclər"

    Gəncə İdman Sarayı

    Kişilər

    XIV tur

    16:00. "Murov Az Terminal" - "Gənclər"

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

    18 fevral

    16:00. "Ordu" - "Azərreyl"

    18:00. "Neftçi" - "Xilasedici"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Qadınlar

    XIV tur

    19 fevral

    16:00. "Gənclər" - "DH Volley"

    18:00. "Azərreyl" - "Abşeron"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    20 fevral

    14:00. "Turan" - UNEC

    Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

    17:00. "Murov Az Terminal" - "Milli Aviasiya Akademiyası"

    "Murov Az Terminal"ın idman zalı

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası

