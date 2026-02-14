Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı bəlli olub
Komanda
- 14 fevral, 2026
- 14:40
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların cədvəli bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, oyunlar fevralın 17-dən 20-nə qədər keçiriləcək.
Azərbaycan Yüksək Liqası
Qadınlar
XIII tur
17 fevral
14:00. "Gəncə" - "Gənclər"
Gəncə İdman Sarayı
Kişilər
XIV tur
16:00. "Murov Az Terminal" - "Gənclər"
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
18 fevral
16:00. "Ordu" - "Azərreyl"
18:00. "Neftçi" - "Xilasedici"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
XIV tur
19 fevral
16:00. "Gənclər" - "DH Volley"
18:00. "Azərreyl" - "Abşeron"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
20 fevral
14:00. "Turan" - UNEC
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi
17:00. "Murov Az Terminal" - "Milli Aviasiya Akademiyası"
"Murov Az Terminal"ın idman zalı
