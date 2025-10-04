Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Трамп намерен снизить лимит на прием беженцев до 7,5 тыс. человек в год

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 07:20
    Трамп намерен снизить лимит на прием беженцев до 7,5 тыс. человек в год

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует установить на следующий год рекордно низкий лимит на прием в страну новых беженцев, который может составить 7,5 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

    Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, "значительная часть мест будет зарезервирована" для белого населения ЮАР и других групп, которые подвергаются "несправедливой дискриминации".

    Показатель 7,5 тыс. человек будет не только значительно ниже потолка, установленного в 2024 году администрацией экс-президента США Джо Байдена (125 тыс. беженцев), но и в два раза меньше нормы, установленной самим Трампом в конце его первого срока на посту главы государства (15 тыс. беженцев).

    Неназванный чиновник Белого дома заявил газете, что окончательное решение о лимите будет принято лишь после консультаций администрации с конгрессом. Такие обсуждения пока невозможны из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна). По словам источника The New York Times, в новом финансовом году, начавшемся 1 октября, США не будут принимать беженцев до тех пор, пока законодатели не согласуют дальнейшее финансирование правительства.

    беженцы США Дональд Трамп The New York Times

    Последние новости

    07:20

    Трамп намерен снизить лимит на прием беженцев до 7,5 тыс. человек в год

    Другие страны
    06:56

    В США заявили о ключевой роли Азербайджана в Транскаспийском коридоре

    Внешняя политика
    06:18

    Израиль остановил операцию по захвату города Газы

    Другие страны
    05:46

    У Минэнерго США могут закончиться средства на контроль за ядерным оружием

    Другие страны
    05:09

    СМИ: Пекин предложил Вашингтону $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

    Другие страны
    04:37

    В ФРГ намерены сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

    Другие страны
    04:22

    Axios: Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

    Другие страны
    03:50

    Более миллиона военнослужащих в США остались без зарплаты из-за шатдауна

    Другие страны
    03:16

    В Иране при крушении вертолета общества Красного Полумесяца погибли два человека

    В регионе
    Лента новостей