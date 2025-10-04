Трамп намерен снизить лимит на прием беженцев до 7,5 тыс. человек в год

Администрация президента США Дональда Трампа планирует установить на следующий год рекордно низкий лимит на прием в страну новых беженцев, который может составить 7,5 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, "значительная часть мест будет зарезервирована" для белого населения ЮАР и других групп, которые подвергаются "несправедливой дискриминации".

Показатель 7,5 тыс. человек будет не только значительно ниже потолка, установленного в 2024 году администрацией экс-президента США Джо Байдена (125 тыс. беженцев), но и в два раза меньше нормы, установленной самим Трампом в конце его первого срока на посту главы государства (15 тыс. беженцев).

Неназванный чиновник Белого дома заявил газете, что окончательное решение о лимите будет принято лишь после консультаций администрации с конгрессом. Такие обсуждения пока невозможны из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна). По словам источника The New York Times, в новом финансовом году, начавшемся 1 октября, США не будут принимать беженцев до тех пор, пока законодатели не согласуют дальнейшее финансирование правительства.