    Трамп намерен привлечь службу иммиграционного контроля к охране аэропортов

    • 22 марта, 2026
    • 02:36
    Трамп намерен привлечь службу иммиграционного контроля к охране аэропортов

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении задействовать с 23 марта агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) для обеспечения охраны воздушных гаваней страны.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    Трамп возложил ответственность на оппозиционных демократов за частичную блокировку финансирования Министерства внутренней безопасности (МВБ), в ведении которого находится Управление транспортной безопасности, отвечающее, в частности, за охрану аэропортов на территории страны.

    "Если демократы не дадут возможности должным образом защищать наши аэропорты и всю нацию, то Служба иммиграционного и таможенного контроля выполнит эту задачу даже лучше, чем это делалось ранее", - написал он.

    Президент добавил, что уже дал указание сотрудникам ICE "быть готовыми".

    Ранее Трамп уже предупреждал о готовности предпринять подобные меры в случае отказа демократов поддержать дальнейшее выделение средств МВБ, которое, как он утверждает, необходимо для полноценного функционирования Управления транспортной безопасности.

    Конгрессмены от Демократической партии настаивают на пересмотре законопроекта о финансировании МВБ после того, как в ходе рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) представители силовых структур застрелили двух американских граждан. В связи с этим инцидентом демократы требуют сокращения бюджета ICE и корректировки методов работы ведомства.

    президент США Дональд Трамп Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Truth Social
