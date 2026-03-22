    Tramp İmmiqrasiya Xidmətini hava limanlarının mühafizəsinə cəlb etmək niyyətindədir

    • 22 mart, 2026
    • 03:14
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin hava limanlarının mühafizəsini təmin etmək üçün martın 23-dən etibarən İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidmətinin agentlərini cəlb etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Tramp xüsusən də ölkə ərazisindəki hava limanlarının mühafizəsinə cavabdeh olan Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin tabe olduğu Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin (DTN) maliyyələşdirilməsinin qismən bloklanmasına görə məsuliyyəti müxalifətçi demokratların üzərinə qoyub.

    "Əgər demokratlar hava limanlarımızı və bütün milləti lazımi səviyyədə qorumağa imkan verməsələr, o zaman İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidməti bu vəzifəni əvvəllər edildiyindən daha yaxşı yerinə yetirəcək", - o yazıb.

    Prezident əlavə edib ki, artıq xidmət əməkdaşlarına "hazır olmaq" göstərişi verib.

    Tramp daha əvvəl Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin tam fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan DTN-ə gələcək vəsaitlərin ayrılmasını demokratların dəstəkləməkdən imtina edəcəyi təqdirdə, bu cür tədbirlər görməyə hazır olduğu barədə xəbərdarlıq etmişdi.

    Demokratlar Partiyasının nümayəndələri Minneapolisdə (Minnesota ştatı) qeyri-qanuni miqrantlara qarşı keçirilən əməliyyat zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının iki ABŞ vətəndaşını güllələyərək öldürməsindən sonra DTN-in maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsinə yenidən baxılmasının tərəfdarı kimi çıxış ediblər. Bu səbəbdən demokratlar qurumun büdcəsini ixtisar etməyi və onun işinə düzəlişlər etməyi planlaşdırırlar.

    Donald Tramp İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidməti Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi
    Трамп намерен привлечь службу иммиграционного контроля к охране аэропортов

    Son xəbərlər

    04:09

    İranın Yəzd şəhərindəki hərbi obyektlərə zərbələr endirilib

    Region
    03:33

    Kiyevdə qismi elektrik kəsintiləri yaşanır

    Digər ölkələr
    03:14

    Tramp İmmiqrasiya Xidmətini hava limanlarının mühafizəsinə cəlb etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:56

    Miley: Argentina Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    02:28

    İran İsrailə qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başladığını bəyan edib

    Region
    01:37

    "Ynet": İranın Arada raket hücumu nəticəsində 40-dan çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:07

    KİV: Ağ Ev İranla mümkün sülh danışıqları ilə bağlı hazırlıqlara başlayıb

    Digər ölkələr
    00:51

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İlaxır çərşənbə gecəsi görülən yuxular həyat tərzinə təsir edir

    Daxili siyasət
    00:23

    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti