Tramp İmmiqrasiya Xidmətini hava limanlarının mühafizəsinə cəlb etmək niyyətindədir
- 22 mart, 2026
- 03:14
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin hava limanlarının mühafizəsini təmin etmək üçün martın 23-dən etibarən İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidmətinin agentlərini cəlb etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
Tramp xüsusən də ölkə ərazisindəki hava limanlarının mühafizəsinə cavabdeh olan Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin tabe olduğu Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin (DTN) maliyyələşdirilməsinin qismən bloklanmasına görə məsuliyyəti müxalifətçi demokratların üzərinə qoyub.
"Əgər demokratlar hava limanlarımızı və bütün milləti lazımi səviyyədə qorumağa imkan verməsələr, o zaman İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidməti bu vəzifəni əvvəllər edildiyindən daha yaxşı yerinə yetirəcək", - o yazıb.
Prezident əlavə edib ki, artıq xidmət əməkdaşlarına "hazır olmaq" göstərişi verib.
Tramp daha əvvəl Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin tam fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan DTN-ə gələcək vəsaitlərin ayrılmasını demokratların dəstəkləməkdən imtina edəcəyi təqdirdə, bu cür tədbirlər görməyə hazır olduğu barədə xəbərdarlıq etmişdi.
Demokratlar Partiyasının nümayəndələri Minneapolisdə (Minnesota ştatı) qeyri-qanuni miqrantlara qarşı keçirilən əməliyyat zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının iki ABŞ vətəndaşını güllələyərək öldürməsindən sonra DTN-in maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsinə yenidən baxılmasının tərəfdarı kimi çıxış ediblər. Bu səbəbdən demokratlar qurumun büdcəsini ixtisar etməyi və onun işinə düzəlişlər etməyi planlaşdırırlar.