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    Трамп намерен отменить гражданство по праву рождения

    Дональд Трамп может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство.

    Как передает Report, об этом заявил он сам в интервью для документального сериала "Axios" на телеканале HBO.

    Американский президент отметил, что ему "все говорили" о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения.

    "Но знаете что? Она не нужна", - добавил Д.Трамп.

    По его словам, он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.

    Также американский лидер назвал "смехотворной" ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.

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