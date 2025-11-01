Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Трамп намерен добиться финансирования талонов на питание в период шатдауна

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы американцы "голодали", и поэтому готов сохранить финансирование продовольственной помощи (SNAP), которая должна была прекратиться 1 ноября из-за продолжающегося шатдауна.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    Глава Белого дома сообщил, что правительственные юристы сомневаются в наличии законных полномочий для выплаты пособий после истечения срока финансирования. Однако президент поручил им "разъяснить, как мы можем законно финансировать SNAP, как только возможно".

    В случае приостановки финансирования, голод может затронуть около 42 млн человек, пишет агентство Reuters.

    "Если суд даст нам соответствующее юридическое указание, для меня будет честью предоставить финансирование", - добавил президент США.

    Напомним, что 1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (08:00 по Баку) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

