İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Tramp şatdaun dövründə ərzaq talonlarının maliyyələşdirilməsini təmin etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 04:49
    Tramp şatdaun dövründə ərzaq talonlarının maliyyələşdirilməsini təmin etmək niyyətindədir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalıların "ac qalmalarını" istəmədiyini və buna görə də davam edən şatdaun səbəbindən 1 noyabrda başa çatması planlaşdırılan SNAP (Ərzaq Yardımı Proqramı) üçün maliyyələşdirməni davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social"dakı hesabında yazıb.

    Ağ Ev rəhbəri hökumət hüquqşünaslarının maliyyələşdirmə müddəti bitdikdən sonra müavinət ödəmək üçün qanuni səlahiyyətləri şübhə altına aldığını bildirib. Lakin Prezident onlara "SNAP-ı qanuni olaraq necə maliyyələşdirə biləcəklərini mümkün qədər tez aydınlaşdırmağı" tapşırıb.

    "Reuters" xəbər verir ki, maliyyələşdirmə dayandırılsa, təxminən 42 milyon insan ac qala bilər.

    "Əgər məhkəmə bizə hüquqi istiqamət versə, maliyyələşdirməni təmin etməkdən şərəf duyardım", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.

    Xatırladaq ki, 1 oktyabrda ABŞ-də Şərq vaxtı ilə saat 00:00-dan (Bakı vaxtı ilə saat 08:00) başlayaraq Amerikanın dövlət qurumları fəaliyyətini dayandırıb, çünki Konqres onların fəaliyyətləri üçün maliyyələşdirməni uzatmaq üçün qanun layihəsi üzərində razılığa gələ bilmədi.

    Donald Tramp şatdaun konqres
    Трамп намерен добиться финансирования талонов на питание в период шатдауна

    Son xəbərlər

    04:49

    Tramp şatdaun dövründə ərzaq talonlarının maliyyələşdirilməsini təmin etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:09

    ABŞ gəmiləri Venesuelaya zərbə məsafəsi qədər yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Berlin aeroportunun işi drona görə müvəqqəti dayanıb

    Digər ölkələr
    03:18

    Rubio ABŞ-nin Venesuelaya hücum hazırlıqları ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:53

    Trinidad və Tobaqo Ordusu yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    02:21

    Rusiyada ağır yol qəzasında biri uşaq olmaqla altı nəfər ölüb

    Region
    01:53

    KİV: Almaniyanın avtomobil sənayesində 200 min iş yeri ixtisar edilə bilər

    Digər ölkələr
    01:47
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "ART Weekend" festivalının rəsmi açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:32

    Fidan: Monteneqroda vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin görülməsini gözləyirik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti