​Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы оправдания его соратника Роджера Стоуна, получившего более трех лет заключения за ложные показания конгрессу и воспрепятствование правосудию.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

Трамп заявил, что в какой-то момент "примет решение" по делу Стоуна, и намекнул на возможное помилование своего друга.

У Роджера отличный шанс для оправдания. Я бы хотел, чтобы Роджера оправдали.

Он заявил, что Стоун – умный и хороший человек, у которого прекрасная семья. "Что случилось с ним – невероятно. Они говорят, что он врал, но другие люди врали тоже", - добавил президент.

Он также обрушился с критикой на систему правосудия, "грязных полицейских" и ФБР. Кроме того, он обвинил одну из присяжных по делу Стоуна в предвзятости, заявив, что она изначально занимала "антитрамповскую позицию" и публиковала соответствующие посты в социальных сетях.

"Это был несправедливый процесс. Роджер заслуживает справедливого процесса", - подчеркнул Трамп.

Суд приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям.