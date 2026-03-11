Трамп: Мы могли бы уничтожить Иран в течение часа

США уничтожили авиацию и военный флот Ирана и продолжат действовать еще жестче.

Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки.

По его словам, США будут делать больше того, что делали прежде: "Мы посмотрим, к чему это приведет. У Ирана не осталось флота и военной авиации. Мы уничтожили их флот, ВВС, всю их противовоздушную оборону, мы уничтожили 60 минных лодок".

"Мы можем действовать куда жестче. Если бы мы ударили по ним, а мы можем уничтожить их сегодня же, в течение часа, им бы никогда не удалось восстановиться", - сказал Трамп.

На вопрос об использвании крупнейшими энергетическими компаними Ормузского пролива для грузоперевозок он ответил, что они должны возобновить их: "Думаю, что они должны. Полагаю, что они должны использовать пролив".