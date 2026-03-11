İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tramp: Biz İranı bir saat ərzində məhv edə bilərdik

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 23:01
    Tramp: Biz İranı bir saat ərzində məhv edə bilərdik

    ABŞ İranın aviasiyasını və hərbi donanmasını məhv edib və fəaliyyətini daha sərt şəkildə davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kentaki ştatına getməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ əvvəl etdiyindən daha çox edəcək: "Biz bunun nəyə gətirib çıxaracağına baxacağıq. İranın donanması və hərbi aviasiyası qalmayıb. Biz onların donanmasını, Hərbi Hava Qüvvələrini, bütün hava hücumundan müdafiəsini, 60 mina qayığını məhv etdik".

    "Biz daha sərt hərəkət edə bilərik. Əgər biz onlara zərbə endirsək, onları elə bu gün, bir saat ərzində məhv edə bilərdik, onlar heç vaxt bərpa oluna bilməzdilər", - Tramp deyib.

    Ən böyük enerji şirkətlərinin yükdaşımalar üçün Hörmüz boğazından istifadə etməsi ilə bağlı suala cavabında ABŞ Prezidenti deyib ki, onlar yükdaşımaları bərpa etməlidirlər: "Düşünürəm ki, onlar bunu etməlidirlər. Boğazdan istifadə etməlidirlər".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Donald Tramp
    Трамп: Мы могли бы уничтожить Иран в течение часа

    Son xəbərlər

    23:07

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Fərdi
    23:01

    Tramp: Biz İranı bir saat ərzində məhv edə bilərdik

    Digər ölkələr
    22:49

    Musa Ağayev: "Finala çıxa bilərdim, səhvlərim çox oldu"

    Fərdi
    22:43

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzub

    Komanda
    22:37

    Ali Tsokayev Serbiyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    22:31

    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi xüsusi qeyd olunub

    Xarici siyasət
    22:22

    Azərbaycanla Aİ arasında güzəştli tarif prinsipləri əsasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:14
    Foto

    İlham Əliyevin Aİ Şurasının Prezidenti ilə rəsmi nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    22:02
    Foto

    Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti