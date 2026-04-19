Трамп: Мы легко уничтожим Иран при отказе от сделки

США уничтожат каждый мост и электростанцию в Иране при отказе от заключения сделки.

Как передает Report, американский президент Дональд Трамп в очередной раз выступил с угрозами в адрес исламской республики в соцсети Truth Social.

По его утверждению, Тегеран серьезно нарушил двухнедельное соглашение о перемирии.

"Иран решил вчера открыть огонь в Ормузском проливе - полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие из ударов были направлены в сторону французского корабля и грузового судна из Великобритании. Это было некрасиво, не так ли?", - написал он.

По словам Трампа, его представители уже направляются в Исламабад и прубудут туда завтра вечером для проведения переговоров.

Он также назвал странным решение о закрытии Ормузского пролива Ираном, так как он уже заблокирован ВС США: "Они помогают нам, сами того не зная, и именно они теряют от закрытого прохода 500 млн долларов в день! Соединенные Штаты не теряют ничего... На самом деле, многие корабли прямо сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться".

Трамп утверждает, что Вашингтон предлагает Тегерану очень справедливую и разумную сделку, пригрозив серьезными последствиями при отказе от нее: "Они упадут легко, и, если они не примут СДЕЛКУ, для меня будет честью сделать то, что должно быть сделано с Ираном другими президентами за последние 47 лет".