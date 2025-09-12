Трамп: Мое терпение в отношении России по Украине быстро иссякает

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    • 12 сентября, 2025
    • 16:53
    Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении РФ по Украине "как будто быстро иссякает".

     Как передает Reprt, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Это вроде как заканчивается, и заканчивается быстро - но для танго нужны двое. Когда президент РФ Владимир Путин хотел это сделать, президент Украины Владимир Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Нам придется действовать очень, очень жестко", - сказал он.

    Трамп добавил, что не знает, готова ли сейчас Россия к урегулированию украинского конфликта.

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

