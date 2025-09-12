Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir
- 12 sentyabr, 2025
- 17:00
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukrayna ilə bağlı Rusiyaya qarşı səbrinin "sanki tez tükəndiyini" bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində danışıb.
"Bu sanki tez bitir. Amma tanqo üçün iki nəfər lazımdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bunu etmək istəyəndə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski istəmirdi. Zelenski bunu etmək istəyəndə, Putin istəmirdi. Biz çox sərt hərəkət etməli olacağıq", - o bildirib.
D.Tramp əlavə edib ki, Rusiyanın indi Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasına hazır olub-olmadığını bilmir.
