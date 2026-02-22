Trampın iqamətgahının ərazisinə girmək istəyən silahlı şəxs zərərsizləşdirilib
- 22 fevral, 2026
- 18:12
ABŞ Məxfi Xidməti səhər saatlarında Donald Trampın Floridadakı iqamətgahı - Mar-a-Laqo ərazisinə qanunsuz daxil olmağa cəhd edən silahlı şəxsi zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, hadisə barədə Məxfi Xidmətin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Xidmətin məlumatına görə, həmin şəxs Mar-a-Laqo malikanəsinin şimal darvazası yaxınlığında ov tüfənginə bənzər əşya və yanacaq bidonu ilə görülüb. Hadisə yerinə agentlər və Palm-Biç dairəsinin şerif müavini gəlib.
Qeyd olunub ki, Tramp hazırda Vaşinqtondadır.
