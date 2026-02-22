İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 18:12
    Trampın iqamətgahının ərazisinə girmək istəyən silahlı şəxs zərərsizləşdirilib

    ABŞ Məxfi Xidməti səhər saatlarında Donald Trampın Floridadakı iqamətgahı - Mar-a-Laqo ərazisinə qanunsuz daxil olmağa cəhd edən silahlı şəxsi zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə barədə Məxfi Xidmətin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Xidmətin məlumatına görə, həmin şəxs Mar-a-Laqo malikanəsinin şimal darvazası yaxınlığında ov tüfənginə bənzər əşya və yanacaq bidonu ilə görülüb. Hadisə yerinə agentlər və Palm-Biç dairəsinin şerif müavini gəlib.

    Qeyd olunub ki, Tramp hazırda Vaşinqtondadır.

    Donald Tramp İqamətgah Zərərsizləşdirmə
    На территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго ликвидирован вооруженный мужчина

