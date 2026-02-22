На территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго ликвидирован вооруженный мужчина

Секретная служба США ликвидировала вооруженного мужчину после того, как утром он пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Как передает Report, об инциденте сообщила служба на своей странице в соцсети Х.

Отметим, что там располагается резиденция президента США Дональда Трампа.

По данным службы, мужчина был замечен у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. На место происшествия прибыли агенты Секретной службы США и заместитель шерифа округа Палм-Бич.

Уточняется, что Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.