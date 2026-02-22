На территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго ликвидирован вооруженный мужчина
22 февраля, 2026
18:08
Секретная служба США ликвидировала вооруженного мужчину после того, как утром он пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.
Как передает Report, об инциденте сообщила служба на своей странице в соцсети Х.
Отметим, что там располагается резиденция президента США Дональда Трампа.
По данным службы, мужчина был замечен у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. На место происшествия прибыли агенты Секретной службы США и заместитель шерифа округа Палм-Бич.
Уточняется, что Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.
