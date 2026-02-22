Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    На территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго ликвидирован вооруженный мужчина

    • 22 февраля, 2026
    • 18:08
    На территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго ликвидирован вооруженный мужчина

    Секретная служба США ликвидировала вооруженного мужчину после того, как утром он пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

    Как передает Report, об инциденте сообщила служба на своей странице в соцсети Х.

    Отметим, что там располагается резиденция президента США Дональда Трампа.

    По данным службы, мужчина был замечен у северных ворот поместья Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. На место происшествия прибыли агенты Секретной службы США и заместитель шерифа округа Палм-Бич.

    Уточняется, что Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.

    Trampın iqamətgahının ərazisinə girmək istəyən silahlı şəxs zərərsizləşdirilib
