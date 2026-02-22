İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artır

    
    22 fevral, 2026
    • 17:33
    ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artır

    ABŞ-nin Parisdəki səfiri Çarlz Kuşner ötən həftə ifrat sağçı fəalının öldürülməsi ilə bağlı şərhlərinə görə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bildirib.

    Bundan əvvəl ABŞ-nin Fransadakı səfirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin Terrorizmlə Mübarizə Bürosu bildirib ki, radikal sol hərəkatların zorakılığı getdikcə genişlənir və ictimai təhlükəsizliyə təhdid hesab edilməlidir.

    Xatırladaq ki, fransız ifrat sağçı fəal Kventin Derank şübhəli solçu fəallarla davada döyülərək öldürülüb və bu, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazına səbəb olub.

