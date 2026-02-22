Франция вызывает посла США из-за комментариев о смерти ультраправого активиста

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вызовет посла США во Франции Шарля Кушнера в связи с его комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее посольство США во Франции и Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США заявили, что следят за этим делом, предупредив в социальной сети X, что "насилие со стороны радикальных левых движений набирает обороты" и должно рассматриваться как угроза общественной безопасности.

Напомним, что французский ультраправый активист Квентин Деранк был забит до смерти в драке с предполагаемыми леворадикальными активистами, что вызвало как общественный, так и международный резонанс.