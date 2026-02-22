Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Франция вызывает посла США из-за комментариев о смерти ультраправого активиста

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 16:19
    Франция вызывает посла США из-за комментариев о смерти ультраправого активиста

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вызовет посла США во Франции Шарля Кушнера в связи с его комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста на прошлой неделе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Ранее посольство США во Франции и Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США заявили, что следят за этим делом, предупредив в социальной сети X, что "насилие со стороны радикальных левых движений набирает обороты" и должно рассматриваться как угроза общественной безопасности.

    Напомним, что французский ультраправый активист Квентин Деранк был забит до смерти в драке с предполагаемыми леворадикальными активистами, что вызвало как общественный, так и международный резонанс.

